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Стало известно о состоянии пострадавших при ДТП с микроавтобусом в Самарской области
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Стало известно о состоянии пострадавших при ДТП с микроавтобусом в Самарской области

Юлия Курганова

Происшествия

Одиннадцать человек, в том числе полугодовалый ребенок, находятся в реанимации после аварии с микроавтобусом под Самарой. Об этом сообщил в субботу, 30 января, министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Отмечается, что из 13 пациентов, которых доставили в больницу, 11 находятся на лечении в реанимации, двое пациентов умерли в ближайшие минуты после поступления. Состояние 11 человек врачи оценивают от средней тяжести до тяжелого.

Глава Минздрава уточнил, что большинство пострадавших — пациенты с политравмами: черепно-мозговыми травмами, повреждениями живота, груди и конечностей.

— Сейчас идут противошоковые реанимационные мероприятия и оценивается возможность и периодичность эвакуации в областной центр, — сообщил Бенян.

Он добавил, что среди пострадавших есть полугодовалый мальчик, его состояние оценивается как тяжелое стабильное, в ближайшее время его эвакуируют в областную детскую больницу. Также в течение ближайших суток переведут в самарские больницы четверых пациентов, сообщает РИА Новости.

Напомним, ДТП произошло на 873-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. В результате аварии погибли 12 человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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Самарская областьДТПпострадавшие
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