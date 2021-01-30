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Названа предварительная причина ДТП в Самарской области, где погибли 12 человек
Фото: СК РФ / Самара

Названа предварительная причина ДТП в Самарской области, где погибли 12 человек

Юлия Курганова

Происшествия

Специалисты МВД назвали предварительную причину аварии в Самарской области, в результате которой погибли 12 человек. Предполагается, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу. Об этом сообщается в пятницу, 29 января, на сайте ведомства.

— По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «ДАФ» допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Ситроен», который двигался из Сызрани в Ульяновскую область, — сказано в сообщении.

Напомним, ДТП возникло на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. В результате аварии погибли 12 человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия находятся следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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