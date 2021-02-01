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Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале
Фото: pixabay.com

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале

Татьяна Плотникова

Общество

В феврале жителей России ожидает шестидневная рабочая неделя с последующими тремя выходными днями подряд. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказали в Федеральной службе по труду и занятости.

Как напомнили в Роструде, 23 февраля, когда в России отмечают День защитника Отечества, выпадает в 2021 году на вторник. Для удобства граждан было принято решение перенести рабочий день с понедельника, 22 февраля, на субботу, 20 февраля.

В результате россиянам предстоит работать шесть дней подряд, с 15 по 20 февраля. Последующие три дня, с 21 по 23 февраля, будут выходными.

Соответственно, последняя рабочая неделя февраля окажется укороченной: трудиться предстоит три дня, с 24 по 26 февраля, сообщается на официальном сайте Роструда.

Производственный календарь на 2021 год

Согласно производственному календарю на 2021 год, россияне отдыхают: с 1 по 10 января (новогодние праздники), с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества), с 6 по 8 марта (Международный женский день), с 1 по 3 мая (Праздник весны и труда), с 8 по 10 мая (76-я годовщина Победы), с 12 по 14 июня (День России) и с 4 по 7 ноября (День народного единства).

Таким образом, 3 января (воскресенье) перенесли на 31 декабря, 2 января (субботу) — на 5 ноября, а 20 февраля (субботу) — на 22 февраля.

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