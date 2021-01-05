«Самые дорогие дни»: в какие месяцы выгодно идти в отпуск в 2021 году

Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Работа любит тружеников, но и отдыхать тоже нужно с умом и прагматизмом. О том, как грамотно и выгодно выйти в отпуск, не потеряв ни единой копейки, «Вечерней Москве» рассказали эксперты по трудовому праву.

«Выгодность» отпуска, по сути, определяется деньгами, которые за него заплатят сотруднику. С этой точки зрения не стоит идти отдыхать в первом месяце зимы и в последнем месяце весны, отмечает юрист, член Палаты налоговых консультантов РФ Валентина Яковлева.

— В январе и мае больше всего праздничных дней, но это не главное, поскольку дни отпуска продлеваются на дни праздников. Например, если уйти в отпуск 1 января на пять дней, то отсчитываться будут только рабочие дни, в то время как по Трудовому кодексу с 1 по 8 января Россия и так отдыхает. То есть эти дни не войдут в дни отпуска, — пояснила собеседник «ВМ». — Здесь важно то, что за отпуск работодатель платит сотруднику отпускные по его среднему заработку. В январе и мае — самые дорогие рабочие дни. Таким образом, отпускные получатся меньше, чем если бы работник трудился в эти месяцы.

Так, отмечает Яковлева, в январе, согласно производственному календарю, всего 15 рабочих дней, за которые, например, сотрудник с зарплатой 50 тысяч рублей получит полную сумму, хотя в среднем в месяце 20–21 рабочий день. Таким образом, один его рабочий день в январе стоит 3333 рубля. Однако, как уточняет юрист, «средний заработок всегда идет ниже», так как из него вычитаются многие периоды. В результате он составит 2,5 тысячи рублей за каждый день отпуска.

— Таким образом, невыгодно идти в отпуск в том месяце, где больше всего праздников. Это январь и май. И напротив: лучше всего отдыхать в такие периоды, в которых праздников нет вообще, а есть только рабочие дни. Это апрель, июль, август и сентябрь, в каждом из которых по 22 рабочих дня. В июне 21 рабочий день. Для сравнения: в мае 19 таких дней. Чем больше в месяце праздничных дней и чем меньше рабочих, тем рабочий день стоит дороже, — заключила эксперт.

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В свою очередь доктор юридических наук, адвокат, профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ Марина Буянова рассказала, что в соответствии с законодательством РФ работодатель был обязан не позднее чем за две недели до окончания календарного года составить график отпусков на следующий год.

— Конечно, отпуск должен предоставляться, но другое дело — когда именно? Здесь должен учитываться интерес и работника, и его начальства. Им приходится договариваться, все согласовывать, причем часто кому-то бывает неудобно. Работодатель либо организация, представляющая интересы сотрудников, дает последним черновой приказ, где можно выразить согласие или несогласие по поводу дат отпуска. С тем, кто не согласен, работают индивидуально. Не факт, что вопрос решится сразу, — подчеркивает юрист. — И не должно быть такого: «Хоть убейте, но я пойду в отпуск только тогда-то!».

Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

По словам юриста, таких ультиматумов не может быть по разным производственным причинам. Например, один сотрудник уходит в отпуск, но его нужно заменить, чтобы рабочий процесс не прекращался. Однако человек, которого хотят поставить на замену, тоже хочет отдохнуть, причем в то же время, что и его коллега.

— Производство не должно страдать. Сталь варится непрерывно, хлеб печется постоянно — есть такие производства, которые нельзя остановить. Есть компании, которые не позволяют себе роскоши типа «все гуляют одновременно», — пояснила Буянова. — Такая же ситуация сегодня создалась и среди офисных работников: они должны обеспечить бесперебойную работу офиса. Это не частное предприятие, владелец которого берет и уезжает отдыхать, говоря всем остальным: «Горите вы алым пламенем».

Эксперт обратила внимание на то, что в соответствии с первой статьей Трудового кодекса РФ целью трудового законодательства является согласование интересов работников, работодателя и государства. Власти, по словам Буяновой, поддерживают не только сотрудников, но и их начальство, поскольку оно отвечает за рабочие места и создание компаний в целом.

— Конечно, в трудовых отношениях должен быть паритет, но законы тут повернулись так, что отпуск назначается не когда работник хочет, а когда может работодатель, — отметила собеседник «ВМ».

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Лайфхак по «продлению» отпуска

Среди прочего Буянова посоветовала желающим продлить отпуска сделать это, обращая внимание на то, как положенный отдых сочетается с выходными днями. При планировании своего отпуска можно изучить то, каким образом он накладывается на субботу и воскресенье, чтобы создать ощущение пролонгированного отдыха.

Еще один лайфхак для тех, кому по закону положено отдыхать 28 дней в году: если две недели из этого срока нужно взять непрерывно, то оставшиеся дни можно брать по одному и добавлять к выходным. По сути, у человека появится возможность несколько раз сделать себе четырехдневную рабочую неделю вместо традиционной пятидневки, резюмировала собеседник «ВМ».

Право на особый отпуск — какие есть исключения из правил

Как рассказала Буянова, некоторые категории сотрудников могут получить отпуск, фактически не считаясь с мнением начальства. К ним относятся: лица моложе 18 лет; люди, страдающие заболеваниями, которые можно вылечить в строго определенное время (например, когда требуется посетить санаторий летом, чтобы получить наилучшее лечение); инвалиды; лица, воспитывающие детей до трех лет. Все люди из этих категорий вправе требовать уйти в отпуск в нужное именно им время.

Помимо этого, беременные женщины имеют право выйти в отпуск в обход стандартного правила, предусматривающего необходимость отработать минимум полгода на новом рабочем месте и только потом взять отдых. Будущие мамы могут, ориентируясь на свое самочувствие, попросить начальство дать отпуск до истечения шести месяцев. Аналогичное право есть у военных, прошедших срочную службу и только что вернувшихся из армии. В первый год после службы они могут уйти в отпуск также до того, как пройдет полгода, уточнила юрист.

— Это исключения из общих правил, — подчеркнула она. — В принципе работодатели могут разрешить взять отдых пораньше даже тем, у кого нет таких льгот, но это будет личная инициатива начальства, — уточнила эксперт.

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По словам собеседницы «ВМ», за компромисс между менеджментом и сотрудником, который согласился выйти в отпуск на условиях работодателя, компенсация не предусмотрена.

— Компенсации за такие компромиссы не положены по закону, но начальству не возбраняется самостоятельно принимать решения о поощрении своих сотрудников, — заявила Буянова, добавив, что уступки могут улучшить положение человека в трудовом коллективе.

Вместе с тем эксперт призвала работодателей быть осторожными с системой вознаграждений, чтобы не допустить дискриминации.

Производственный календарь на 2021 год

Согласно производственному календарю на 2021 год, россияне отдохнут: с 1 по 10 января (новогодние праздники), с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества), с 6 по 8 марта (Международный женский день), с 1 по 3 мая (Праздник весны и труда), с 8 по 10 мая (76-я годовщина Победы), с 12 по 14 июня (День России) и с 4 по 7 ноября (День народного единства).

Так, в следующем году 3 января (воскресенье) перенесли на 31 декабря, 2 января (субботу) — на 5 ноября, а 20 февраля (субботу) — на 22 февраля.

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