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Подозреваемого в разбойном нападении задержали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Подозреваемого в разбойном нападении задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного города Жуковский задержали мужчину по подозрению в разбое. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает региональный главк Министерства внутренних дел.

Как уточняет ведомство, ночью злоумышленник проник в круглосуточный ларек, взял с витрины стеклянные бутылки и нанес ими продавщице телесные повреждения. Угрожая расправой, мужчина забрал у женщины ювелирные украшения и мобильный телефон, а затем попытался скрыться с места преступления.

Прохожие задержали мужчину и вызвали полицейских. Сотрудники правоохранительных органов во время досмотра обнаружили у задержанного нож, пистолет и похищенное имущество.

Пострадавшую женщину госпитализировали. Материальный ущерб оценивается в 160 тысяч рублей.

Задержанный заключен под стражу, возбуждено дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой», сообщает «МВД Медиа».

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