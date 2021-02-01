Около 6,4 тысячи москвичей оформили статус многодетной семьи онлайн с ноября 2020 года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Статус многодетной семьи в Москве с ноября 2020 года стало возможным оформить только в электронном формате. За этот период онлайн-услугой воспользовались 6,4 тысячи жителей столицы.

Все данные переносятся в единый электронный реестр Москвы. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что новый формат оформления статуса многодетной семьи стал очередным шагом цифровой трансформации, который отвечает современным потребностям москвичей.

— В 2020 году за выдачей удостоверения многодетной семьи города Москвы обратились почти 32 тысячи человек, — добавила Анастасия Ракова.

Отмечается, что заявление о получении льготного статуса оформляется на сайте mos.ru в любое время. Помимо этого можно его продлить, если семья пополнилась или дети, достигшие 16 лет, продолжают обучение в школе или колледже до 18 лет. За 2020 год онлайн через портал поступило около 16,2 тысячи обращений за удостоверением многодетной семьи и льготным статусом в столице.

Уточняется, что на сегодняшний день в Москве проживает около 1,5 миллиона семей, которые воспитывают более 2,1 миллиона детей. Среди них свыше 176 тысяч — многодетные, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Новый центр услуг для предпринимателей открыли в столичном офисе «Мои документы»