Новый центр услуг для предпринимателей открыли в столичном офисе «Мои документы»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новый центр услуг для бизнеса открыли во флагманском офисе «Мои документы» на юго-востоке Москвы. Теперь предприниматели могут подать документы на регистрацию бизнеса без необходимости посещения налоговой инспекции.

Также в каждом центре посетители смогут оформить все бумаги для внесения изменений в государственный реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также заполнить налоговую декларацию.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, на сегодняшний день в столице функционируют более 728 тысяч малых и средних бизнесов, что составляет свыше 12,8 процента от общего количества всех малых и средних предприятий России.

— Центры услуг для бизнеса помогают им как на начальных этапах — при открытии бизнеса, так и впоследствии — в подборе финансовых, имущественных и образовательных мер поддержки, — пояснил Алексей Фурсин.

Он отметил, что в 2020 году проведено более 133 тысяч консультаций для бизнесменов. В новом центре услуг для предпринимателей каждый может получить бесплатную консультацию по подготовке бумаг для оформления статуса индивидуального предпринимателя или регистрации юрлица.

Проконсультироваться по любым вопросам бизнеса в столице и узнать о мерах поддержки предпринимателей можно на сайте mbm.mos.ru, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин открыл флагманский центр «Мои документы» на юго-востоке Москвы