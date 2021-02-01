Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Неужели помолвка?»: Лобода заинтриговала подписчиков фото с кольцом на безымянном пальце
Фото: instagram.com/lobodaofficial

«Неужели помолвка?»: Лобода заинтриговала подписчиков фото с кольцом на безымянном пальце

Анастасия Колоскова

Звезды

Популярная певица Светлана Лобода на своей странице в соцсети Instagram опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце, заинтриговав поклонников.

— Прилетела. У меня для вас есть новость) все подробности завтра, — подписала звезда снимок, на котором закрывает глаза руками, демонстрируя дорогое украшение на пальце.

Подписчики певицы стали теряться в догадках, о чем именно должна сообщить знаменитость. Среди самых частых предположений — информация о замужестве или беременности артистки.

«Скорее всего узнала что ждет малыша»; «Ну если посмотреть на руки то там кольцо? Просто предположение»; «Кого-то позвали замуж»; «Неужели помолвка?», — задались вопросами фолловеры в комментариях.

Ранее СМИ сообщали, что за Светланой Лободой ухаживает некий богатый бизнесмен из Великобритании.

Читайте также: «Она очень сильная»: бывший концертный директор Началовой рассказала о дочери певицы

самолетпомолвочное кольцоСветлана Лобода
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте