Новый онлайн-курс для соискателей старше 45 лет появится в Москве

Фото: Михаил Подобед, «Вечерняя Москва»

Новый онлайн-курс «Шесть навыков эффективного соискателя» открывается в Москве для людей старше 45 лет, у которых есть проблемы с поиском работы. Образовательную программу подготовил центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград».

Отмечается, что занятия будут бесплатными. Для того, чтобы принять участие в онлайн-курсе, нужно заранее зарегистрироваться.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, в 2020 году к различным вебинарам и тренингам «Технограда» присоединились около 160 тысяч горожан. Он отметил, что учебный план регулярно корректируется и подстраивается под актуальные запросы рынка труда, работодателей и самих участников проекта.

— Тема нового курса выбрана по итогам голосования в проекте «Активный гражданин». Направление для соискателей старше 45 лет поддержали более 19 процентов респондентов, — добавил Алексей Фурсин.

В рамках нового онлайн-проекта пройдет семь вебинаров. На первом занятии участникам расскажут от трудностях при трудоустройстве у соискателей старше 45 лет. Далее в рамках обучения им помогут выстроить собственные стратегии поиска работы и научат составлять эффективные резюме и сопроводительные письма.

Также на вебинарах специалисты разберут частые ошибки соискателей при общении с потенциальным работодателем и расскажут о популярных электронных площадках для поиска работы. После завершения учебы участники смогут самостоятельно искать вакансии и общаться с представителями выбранных фирм.

Курс состоится в период с 3 по 12 февраля. Трансляции будут проходить на сайте комплекса «Техноград». Регистрация на обучение уже открыта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Новый центр услуг для предпринимателей открыли в столичном офисе «Мои документы»