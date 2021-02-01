Галкин показал, как учит дочь французскому во время прогулки

Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Юморист Максим Галкин поделился с поклонниками видео, на котором показал, как обучает дочь Лизу французскому языку во время прогулки.

Так, артист решил не терять времени даром и по пути на горку, где планировал кататься с Лизой преподал ей экспромт-урок. Он принялся называть на французском вещи, которые были на него надеты.

Судя по видеоролику, размещенному в разделе Stories Instagram-аккаунта шоумена, его маленькая дочь не уступала папе в знании иностранного языка. Так, родственники перечислили, как будет по-французски спортивная шапка, шарф, куртка и ботинки.

Кроме того, юморист опубликовал в профиле видео, на котором видно, как он с дочерью катается с горки.

— Сделали горку со специальными углублениями, чтобы огибать деревья, одно даже затянули поролоном, — подписал ролик Галкин.

Он добавил, что в итоге у них «получился настоящий минибобслей».

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