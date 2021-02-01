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«МЭШ» проведет интеллектуальный турнир по физике и математике для столичных школьников
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«МЭШ» проведет интеллектуальный турнир по физике и математике для столичных школьников

Ксения Монахова

Город

В виртуальных лабораториях «Московской электронной школы» («МЭШ») состоится интеллектуальный турнир по физике и математике среди столичных школьников.

Соревнования начнутся 8 февраля. Зарегистрироваться на турнир можно до 4 февраля включительно. Интеллектуальное состязание пройдет в три этапа среди школьных команд. В каждой команде должен быть педагог-наставник и четверо учащихся 7–11-х классов (два ученика 7–9-х классов и два ученика 10–11-х классов).

В рамках квалификационного отбора участники должны сделать небольшой видеоролик о лабораторной работе в «МЭШ» по физике или математике. Лучшие из них будут опубликованы в электронной библиотеке. Ролик необходимо сделать до 15 февраля.

Также ученикам предстоит решить экспериментальные и практические задачи. По итогам отборочного тура специалисты выделят 10 лучших команд, которые пройдут в финал турнира, который пройдет 27 февраля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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МЭШМосковская электронная школа (МЭШ)школьники
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