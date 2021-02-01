Стало известно, сколько россиян подрабатывают помимо основной работы

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Каждый шестой россиянин имеет подработку помимо основной официальной работы. Об этом сообщил онлайн-сервис по поиску работы SuperJob со ссылкой на проведенное исследование.

По результатам опроса, 65 процентов россиян хотели бы найти подработку, а 17 процентов граждан России уже имеют дополнительный заработок. Также сообщается, что 18 процентов респондентов не имеют подработок и не собираются их искать.

В исследовании отмечается, что на дополнительную работу россияне чаще всего тратят не менее 10 часов в неделю. При этом 47 процентов опрошенных заявили, что работодатели с основного места работы с пониманием относятся к этому.

В опросе приняли участие 5 тысяч человек старше 18 лет, которые имеют официальное трудоустройство, передает РИА Новости.

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