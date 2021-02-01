«Тогда появились мои первые успехи и победы»: Юлия Савичева рассказала о творческом детстве

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева рассказала поклонникам, как проходило ее детство после переезда в Москву в возрасте шести лет.

По словам Савичевой, ее детские воспоминания тесно связаны с Домом культуры МАИ, в котором работали ее родители. Папа был барабанщиком в группе, где солировал Максим Фадеев, а мама занималась там же с детьми.

— Здесь же я пошла на танцы. Сначала в хореографический коллектив, а потом в течение восьми лет занималась спортивными бальными танцами. Тогда появились мои первые успехи и победы, мои первые ученики. Впервые как актриса на сцене ДК МАИ в свои восемь лет я отыграла десять новогодних спектаклей в главной роли и получила свою первую зарплату, — написала певица в своем Instagram-аккаунте.

Савичева призналась, что недавно посетила учреждение и испытала чувство ностальгии.

В комментариях подписчики Савичевой поблагодарили ее за откровенность и поделились своими воспоминаниями о местах детства.

«А я вспоминаю с. Мордово, куда нас отправляли родители на лето»; «Я с семи лет отдыхал в оздоровительных лагерях! Ходил в походы, на костер, ходил и танцевал на дискотеках!»; «Я как родилась в Курганской области, так всю жизнь и живу», — написали фолловеры.

Читайте также: «В свои 50 лет...»: Савичева рассказала об интересной жизни своего отца