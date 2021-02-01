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Пять инвестпривлекательных округов Подмосковья получили награды
Фото: Министерство инвестиций и инноваций Московской области

Пять инвестпривлекательных округов Подмосковья получили награды

Елена Фролова

Общество

Пять муниципалитетов Московской области стали лидерами рейтинга инвестиционной привлекательности. О награждении округов сообщает «Подмосковье сегодня» в понедельник, 1 февраля.

Оценка проводилась по нескольким критериям: заполнению индустриальных парков, объему привлеченных инвестиций, приросту числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на десять тысяч населения, доле МСП, пользующихся услугами центров «Мой бизнес», и другим.

— В тройке лидеров в нашем регионе оказались Ленинский городской округ, Мытищи и Люберцы, которые заняли второе место, а также Котельники и Домодедово, разместившиеся на третьей позиции, — говорится в материале регионального Мининвеста.

В топ-10 вошли Химки, Реутов, Красногорск, Лосино-Петровский и Одинцово. Как отметила руководитель ведомства Екатерина Зиновьева, лучше всего с инвесторами работали в Одинцове, а самые высокие показатели по заполняемости парков — у Богородского округа.

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