Пять инвестпривлекательных округов Подмосковья получили награды

Фото: Министерство инвестиций и инноваций Московской области

Пять муниципалитетов Московской области стали лидерами рейтинга инвестиционной привлекательности. О награждении округов сообщает «Подмосковье сегодня» в понедельник, 1 февраля.

Оценка проводилась по нескольким критериям: заполнению индустриальных парков, объему привлеченных инвестиций, приросту числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на десять тысяч населения, доле МСП, пользующихся услугами центров «Мой бизнес», и другим.

— В тройке лидеров в нашем регионе оказались Ленинский городской округ, Мытищи и Люберцы, которые заняли второе место, а также Котельники и Домодедово, разместившиеся на третьей позиции, — говорится в материале регионального Мининвеста.

В топ-10 вошли Химки, Реутов, Красногорск, Лосино-Петровский и Одинцово. Как отметила руководитель ведомства Екатерина Зиновьева, лучше всего с инвесторами работали в Одинцове, а самые высокие показатели по заполняемости парков — у Богородского округа.

Читайте также: Возможности для поддержки промышленных предприятий расширили в столице