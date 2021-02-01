Возможности для поддержки промышленных предприятий расширили в столице

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Поправки в два закона о промышленной и инвестиционной политике, а также о государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности столицы были внесены столичными депутатами. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, принятые городским законодательным органом изменения приведут столичное законодательство в соответствие с федеральным. Например, уже введено понятие статуса промышленного технопарка и его резидента, которые ранее фиксировались на федеральном уровне. Далее планируется разработать критерии присвоения такого статуса и ввести различные льготы для промышленных технопарков. Также новый закон позволяет сохранить меры поддержки по ранее подписанным столицей специальным инвестиционным контрактам.

— В настоящее время в столице реализуется пять проектов по СПИК. Совокупный объем частных инвестиций в рамках этих соглашений превышает 7,7 миллиарда рублей, также по ним планируется создать более 3,7 тысячи новых рабочих мест, — подчеркнул Владимир Ефимов.

Он добавил, что на сегодняшний день уже подписанные инвестиционные контакты дают гарантию инвесторам о сохранении мер поддержки. К ним относится снижение налога на прибыль и на землю, а также обнуление налога на имущество.

Помимо этого, благодаря внесенным изменениям уточняются понятия якорного резидента и резидента технопарка. Теперь инвесторы смогут получать новые статусы, работая не только в имеющихся технопарках, но и в рамках создаваемых парков, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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