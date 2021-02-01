Реконструкцию Краснобогатырской улицы проведут в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

Проект реконструкции Краснобогатырской улицы обеспечит транспортную доступность столичных районов Богородское, Преображенское и Сокольники. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, планируется создать новый автомобильный тоннель. Реконструкцию проведут на участке от Ростокинского проезда до Большой Черкизовской улицы.

— Реконструкция Краснобогатырской улицы и строительство тоннеля позволят обустроить обособленную трамвайную линию, что обеспечит разделение автомобильных и трамвайных потоков и уменьшит задержку общественного транспорта на маршрутах следования, — рассказала Княжевская.

Помимо этого появятся дополнительные проезды. Также специалисты проведут реконструкцию существующих улиц, что разгрузит Краснобогатырскую улицу и увеличит связность территорий районов Богородское, Преображенское и Сокольники.

Предлагаемое строительство Проектируемого проезда № 1, являющегося продлением Краснобогатырской улицы на участке от улицы Богородский Вал до проспекта Ветеранов, поможет обеспечить перенаправление транспортного потока в обход жилых кварталов.

Кроме того, пешеходные зоны, которые обеспечивают доступность остановок общественного транспорта, благоустроят. Также появятся площадки для отдыха и удобная навигация.

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