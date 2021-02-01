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Жители Петербурга поделились фотографиями найденных в лесах заснеженных грибов
Фото: pixabay.com

Жители Петербурга поделились фотографиями найденных в лесах заснеженных грибов

Елена Фролова

Общество

Несмотря на зимнюю и морозную погоду, грибники продолжают обыскивать леса Санкт-Петербурга. Недавно одна из жительниц Северной столицы поделилась с пользователями интернета фото заснеженных грибов, найденных ею в Выборге. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Отмечается, что примеру землячки последовали другие грибники, которые выложили в Сеть фотографии своих находок, сделанные в Гатчинском и Ломоносовском районах.

— Даже зимой можно найти яркие краски, если только присмотреться повнимательней, — написала одна из жительниц Санкт-Петербурга в социальной сети.

Уточняется, что в несезонный для грибов период чаще всего их находят на деревьях. При этом во время лесных прогулок некоторым людям удается разглядеть и те грибы, что растут в земле.

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