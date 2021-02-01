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«Родная и теплая»: Агата Муцениеце трогательно поздравила маму с днем рождения
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Родная и теплая»: Агата Муцениеце трогательно поздравила маму с днем рождения

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместную фотографию с мамой и трогательно поздравила ее с днем рождения. При этом артистка отметила, что у нее не так много совместных фото с родительницей.

— Ты знаешь, характер у тебя, конечно, не подарок, но я все равно тебя люблю очень сильно и считаю, что ты одна из самых прекрасных матерей на свете, я не устаю говорить, что ты — пример внутренней несломляемости! Ты для меня маяк! Такая родная и теплая! — подписала звезда снимок, на котором она позирует вместе со своими детьми и мамой в домашней обстановке.

Поклонники актрисы не остались в стороне и написали свои пожелания матери Муцениеце.

«С днем рождения вашу мамочку! Желаю безграничного здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого наилучшего!»; «С днем рождения Нонну Николаевну! Пусть у нее все будет хорошо»; «С днем рождения, Нонна Николаевна! Спасибо за дочь», — присоединились к поздравлениям подписчики звезды в комментариях к посту.

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