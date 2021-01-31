Прилучный показал, как проводит выходные с детьми

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Актер Павел Прилучный рассказал, как проводит с детьми выходные. Артист опубликовал видео, на котором запечатлел поход с сыном и дочкой в веревочный городок.

На видео, которое появилось в разделе Stories в Instagram-аккаунте Прилучного, его сын Тимофей перебирается по веревочному городку.

— Тимон, давай шустрее, чего ты там возишься? — поторопил сына актер.

Фото: instagram.com/bugevuge/

Сестра Тимофея Мия в этот момент наблюдает за действиями брата.

Напомним, Павел Прилучный весной 2020 года развелся с Агатой Муцениеце после восьми лет брака.

После развода актеру начали приписывать роман с коллегой Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментировала личную жизнь. Впервые ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей.

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