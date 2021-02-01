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Медики назвали пять частых причин повреждения печени
Фото: pexels.com

Медики назвали пять частых причин повреждения печени

Анастасия Колоскова

Здоровье

Немецкие медики перечислили пять распространенных причин, которые приводят к заболеванию печени. Среди них прием пищевых добавок с витамином А или В3, которые негативно отражаются на органе при длительном приеме.

Также подорвать здоровье печени способны сильнодействующие лекарства, ведь именно этот орган занимается их расщеплением. Врачи рекомендуют осознанно относиться к приему таблеток и не пить их дольше назначенного срока. Если их прием провоцирует боли вверху живота, то нужно обратиться за медицинской помощью.

По утверждению специалистов, содержащаяся в фруктах фруктоза способствует развитию ожирения печени, поэтому следует контролировать их количество в рационе. Они также обратили внимание на то, что в ста граммах яблок содержится больше фруктозы, чем сахара в 0,1 литра колы.

Медики предупредили, что к циррозу может привести ожирение, когда орган «набухает и затвердевает».

Также к проблемам с печенью приводит чрезмерное употребление горячительных напитков. Немецкие специалисты рекомендуют мужчинам выпивать не больше двух стаканов вина или пива в день, а женщинам — не превышать половины этого количества, так как их печень более чувствительна.

Среди признаков повреждения печени врачи назвали темно-коричневую мочу, ощущение давления в правой верхней части живота и желтизну глазных яблок, сообщает MedikForum.ru.

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