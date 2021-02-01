Врачи установили взаимосвязь между лишним весом и отказом от ужина

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Отказ от приема пищи в вечернее время может негативно отразиться на внешности и здоровье человека. Об этом сообщили японские ученые после исследований на тему.

Так, в рамках исследования специалисты в течение трех лет наблюдали за пищевыми привычками 25 тысяч участников. Выяснилось, что те, кто отказывался от ужина, чаще рисковали получить лишние килограммы. В то время как отказ от других приемов пищи не приводил к таких последствиям.

По утверждению исследователей, отказ от ужина приводил к повышению веса в среднем на 10 процентов вне зависимости от пола. В качестве предположений причин такой реакции называлось то, что человек, отправившийся спасть голодным, на следующий день неосознанно ел больше и повышал суточную калорийность.

Помимо этого, установлено, что отказывающиеся от ужина люди со временем реже употребляли в пищу полезные продукты и растительный белок, сообщает портал Eatthis.com.

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