«Ничто его не остановит»: подчиненные Тома Круза назвали работу с ним кошмаром

Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

Команда, принимающая участие в съемках фильма «Миссия невыполнима — 7», сообщила, что актер и продюсер проекта Том Круз якобы превратил работу над картиной в кошмар.

— Многие из нас с радостью бы смирились с убытками, оставили на время съемки и продолжили бы работу позже. Но Том стал одержим идеей закончить работу, и ничто его не остановит, — цитирует слова одного из членов съемочной группы издание New York Post.

По словам подчиненных звезды, они не могут попасть домой из-за того, что съемки проекта перенесли из Великобритании в Объединенные Арабские Эмираты. Из-за пандемии прямое авиасообщение между этими странами прекращено.

Ранее сообщалось, что во время съемок фильма «Миссия невыполнима — 7» Том Круз обругал своих коллег за то, что они нарушали меры эпидемиологической безопасности, введенные на фоне коронавирусной инфекции.

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