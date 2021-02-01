Вакцинолог объяснил, как можно усилить эффект вакцинации

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Доктор медицинских наук, российский врач аллерголог-иммунолог, вакцинолог Михаил Костинов объяснил, как можно усилить эффект любой вакцинации.

— Это касается не только вакцины от коронавируса. Человек, который заходит в поликлинику, может «прицепить» на себя любой вирус или бактерию. Сделал прививку, через два-три дня заболевает. Кто виноват, думает человек? Вакцина. Чтобы уменьшить вероятность неблагоприятного исхода после вакцинации, врачи-практики назначают средства, повышающие иммунитет, — пояснил Костинов.

По его словам, препараты, усиливающие иммунитет и эффект от вакцины, могут назначить только врачи, исходя из возраста и состояния пациента. В первую очередь это нужно пожилым людям и пациентам в группах риска.

Он объяснил, что делать, если у человека ухудшилось состояние после прививки от коронавируса.

— Это вариант нормы при любой вакцине. У человека может подняться температура, болеть место укола, врач дает рекомендации пропить жаропонижающие препараты или антигистаминные, — заявил Костинов.

По его словам, ухудшение самочувствия — это реакция организма на введение инородного тела. Даже если вирус будет мутировать, у привитого человека сохранится иммунитет и он переболеет коронавирусом в легкой форме.

Врач ответил на вопрос, нужно ли будет повторять вакцинацию от коронавируса регулярно или достаточно получить прививку один раз.

— Пожизненный это иммунитет или нет — никто не знает. Есть определенные вирусные вакцины, которые делаются один раз и иммунитета хватало на всю жизнь. Сделали вакцину от кори, хватило на всю жизнь, раньше мы так думали. Жизнь показала, что убирается циркуляция вируса и иммунитета хватает на 15–20 лет, нужно две дозы делать. Так и тут: что будет дальше, никто не знает, — пояснил иммунолог.

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