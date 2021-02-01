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Синоптик рассказала, когда в Москву придет похолодание
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказала, когда в Москву придет похолодание

Юлия Ямпольская

Город

Сильное похолодание придет в столицу в пятницу, 5 февраля. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, к выходным в городе ожидаются 20-градусные морозы. Во вторник, 2 февраля, температура понизится до минус 11 градусов, по области — минус 12. Ветер сохранится юго-западный.

В среду, 3 февраля, в городе возможен снег, а ночь будет довольно морозной. В столице столбик термометра ночью опустится до минус 12 градусов, по области — до минус 14. Днем — до минус 8 по области, а в городе — до минус 5, передает РИА Новости.

Четверг, 4 февраля, по словам специалиста, будет самым «теплым» относительно нормы: температура воздуха в течение суток в Москве — минус 6, по области — минус 8, что выше климатической нормы на 3–4 градуса. Помимо этого, возможен небольшой снег.

Читайте также: Средняя температура января на 3,5 градуса превысила норму в Москве

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