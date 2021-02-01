Средняя температура января на 3,5 градуса превысила норму в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В январе температура на 3,5 градуса превысила норму в столице. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, январь 2021 года в Москве оказался теплым и влажным. Среднемесячная температура на 3,5 градуса превысила многолетнюю климатическую норму месяца.

— По количеству осадков выпало 67 миллиметров, что составляет 160 процентов месячной нормы. Такой теплый январь в среднем случается один раз в 3–4 года, — цитирует слова синоптика РИА Новости.

Тишковец добавил, что сугробы в январе выросли до 31 сантиметра. Такой показатель почти точь-в-точь соответствует показателям метеостатистики.

Ранее синоптики сообщили, что в понедельник, 1 февраля, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Он принес облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в феврале ожидается аномальная погода.

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