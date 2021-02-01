Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Средняя температура января на 3,5 градуса превысила норму в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Средняя температура января на 3,5 градуса превысила норму в Москве

Ксения Монахова

Город

В январе температура на 3,5 градуса превысила норму в столице. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, январь 2021 года в Москве оказался теплым и влажным. Среднемесячная температура на 3,5 градуса превысила многолетнюю климатическую норму месяца.

— По количеству осадков выпало 67 миллиметров, что составляет 160 процентов месячной нормы. Такой теплый январь в среднем случается один раз в 3–4 года, — цитирует слова синоптика РИА Новости.

Тишковец добавил, что сугробы в январе выросли до 31 сантиметра. Такой показатель почти точь-в-точь соответствует показателям метеостатистики.

Ранее синоптики сообщили, что в понедельник, 1 февраля, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Он принес облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в феврале ожидается аномальная погода.

Читайте также: «Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы

погода в Москветеплотеплая зима
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Все мнения
О проекте