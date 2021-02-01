У королевы Елизаветы II появился новый любимчик в семье

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Британская королева Елизавета II полюбила проводить время с 17-летней внучкой Луизой Виндзор от своего сына принца Эдварда.

Луиза и ее 13-летний брат Джеймсом, виконт Северн, отдыхали летом вместе с бабушкой в шотландском поместье Балморал.

— Королеве нравится, что Луиза и Джеймс наслаждаются каникулами в Балморале, и она особенно сблизилась с Луизой, которая, кажется, стала ее любимой внучкой. За ней с небольшим отставанием следует Джеймс, — цитирует источник в королевской семье издание The Mirror.

Уточняется, что королеву и внучку сблизила общая любовь к лошадям.

По словам матери Луизы, герцогини Уэссекской Софи, титулы не влияют на отношения родственников, и дети относятся к Елизавете II как к бабушке, а не как к королеве.

Как сообщает издание, дети принца Эдварда вряд ли займут трон, так как занимают только 12-е и 13-е места в порядке престолонаследия. С 18 лет они могут попросить обращаться к ним «Его / Ее королевское высочество». До этого возраста родители решили не использовать по отношению к ним титулы.

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