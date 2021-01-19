«Теперь он очень счастлив»: СМИ рассказали о жизни принца Гарри в Калифорнии

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Принцу Гарри очень подошел неспешный калифорнийский образ жизни. Об этом изданию Daily Express сообщила автор книг о королевской семье Кэти Николл.

По ее словам, принц переживал за брата и отца, принца Уильяма и принца Чарльза, которые весной переболели коронавирусом. Сейчас он не грустит из-за расставания с родными.

— По-моему, он полюбил Калифорнию и калифорнийский образ жизни. Они ему очень подходят. Он всегда был очень спокойным человеком, любил природу, любил быть на берегу океана. Так что, как я слышала, теперь он очень-очень счастлив, — рассказала писательница.

Кэти Николл не считает, что отношения между принцем Гарри и Елизаветой II ухудшились. Она уверяет, что королева часто созванивается с внуком и его супругой и в курсе их жизни.

Ранее СМИ обнародовали подробности о сыне принца Гарри и Меган Маркл.

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