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Роскачество предупредило россиян о мошеннических схемах с «ковидными паспортами»
Фото: pixabay.com/ru

Роскачество предупредило россиян о мошеннических схемах с «ковидными паспортами»

Виктория Родимкина

Общество

Специалисты Роскачества раскрыли подробности мошеннических схем с «ковидными паспортами» в России.

Отмечается, что мошенники часто звонят и убеждают человека в том, что «ковидные паспорта» в стране скоро будут необходимы, а те, кто не оформит такой документ, окажется ограничен в правах.

В России пока не было официально принято решение о введении такого паспорта, отметили эксперты, так что россиянам не стоит покупать никаких «документов» у неизвестных лиц.

Также злоумышленники часто просят пароль от сайта госуслуг, чтобы «добавить» в него данные о «ковидном паспорте». В результате персональные данные пользователя могут быть использованы в незаконных целях.

Замруководителя Роскачества Илья Лоевский пояснил, что «ковидное мошенничество» часто обнаруживается в соцсетях. Специалист призвал относиться с недоверием к сомнительным источникам, а также перепроверять информацию и не переводить деньги незнакомцам, сообщается на сайте организации.

Читайте также: Омбудсмен Москвы высказалась против выдачи «ковидных паспортов»

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