Омбудсмен Москвы высказалась против выдачи «ковидных паспортов»

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Вопрос введения «ковидных паспортов» требует более детальной проработки на международном уровне. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.

— Мнений очень много. Например, федеральный уполномоченный Татьяна Москалькова, с которой мы очень плотно работаем, считает эту меру оправданной и нужной. Я бы так не сказала в полном объеме. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас вакцинация добровольная. Кто-то сделает прививку и получит этот паспорт. А кто-то в силу разных обстоятельств (либо по состоянию здоровья, либо по каким-то другим причинам) не сделает прививку и, следовательно, останется без документа, — сказала омбудсмен.

Сама идея выдачи «ковидного паспорта» заключается в том, чтобы человек мог путешествовать, свободно передвигаться по миру и по стране. Правда, в этом случае, по словам Потяевой, люди окажутся не в равных правах.

Кроме того, возникает вопрос признания вакцин.

— Возможно ли будет передвигаться по миру после вакцинации отечественными препаратами «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «КовиВак», а не только после прививок вакцинами западных компаний? Будет ли разработан единый стандарт паспорта, принятый мировым сообществом? И как быть с людьми, которые не могут в силу разных обстоятельств привиться и получить этот паспорт? Эти вопросы остаются открытыми. Да и ВОЗ выступает против введения таких паспортов, — констатировала Потяева.

— Поэтому я здесь склонна согласиться с Валентиной Ивановной Матвиенко, которая введение «ковидных паспортов» назвала на сегодняшний день дискриминационной мерой. Но тема должна прорабатываться дальше. Возможно, когда будут приняты единые стандарты в мировом сообществе, она вновь станет важной, — добавила уполномоченный.

Она также выразила уверенность в том, что если «ковидные паспорта» получат привитые граждане, в ее адрес поступит огромное количество обращений от тех, кто лишен возможности оформить документ.

— Права таких граждан действительно будут нарушены, — заключила Потяева.

Ранее по теме введения «ковидных паспортов» высказывались и другие официальные представители российских властей. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «официальной позиции сейчас нет, но прорабатываются разные варианты».

Наиболее четко позицию по этому вопросу озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в России не будут вводиться COVID-паспорта, поскольку вакцинация — дело добровольное. Власти только планируют вести электронный учет тех, кто решил защититься от инфекции, не более того.

Саму идею оформления таких документов спикер верхней палаты российского парламента назвала «изобретением в общественном мнении». Да и прививка от коронавируса, подчеркнула она, не будет давать никаких дополнительных прав или юридических возможностей.

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