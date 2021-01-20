Матвиенко заявила, что в России не будет COVID-паспортов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что в России не будут вводиться COVID-паспорта.

По ее словам, в стране планируют вести электронный реестр людей, которые сделали прививку от коронавируса, но это не будет являться «паспортом», так как вакцинация — дело добровольное, передает РИА Новости.

— Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие «ковидные паспорта» не нужны, — пояснила Матвиенко.

Она также сообщила, что прививка от COVID-19 не будет давать никаких дополнительных прав или юридических возможностей.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что COVID-паспорта не являются вопросом региональной повестки.

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