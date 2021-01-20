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Мурашко заявил, что введение ковид-паспортов возможно на региональном уровне
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мурашко заявил, что введение ковид-паспортов возможно на региональном уровне

Виктория Родимкина

Здоровье

Введение сертификатов и паспортов о вакцинации от коронавируса возможно на региональном, но не на федеральном уровне. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 20 января.

Он отметил, что граждане могут получить специальный сертификат на сайте госуслуг, но на данный момент он говорит о прохождении вакцинации, сообщает РИА Новости.

— Поэтому вопрос введения каких-то паспортов — это вопрос обсуждения, я считаю, региональных властей, — сказал Михаил Мурашко.

Ранее глава Минздрава России сообщил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в стране может сформироваться в этом полугодии.

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