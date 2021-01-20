Мурашко: Коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться в этом полугодии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может сформироваться в этом полугодии. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 20 января.

— Мы полагаем, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в этом полугодии, — пояснил глава Минздрава.

По его словам, для возникновения коллективного иммунитета от коронавируса необходимо, чтобы иммунитет был у 68 миллионов человек, передает РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране может поспособствовать расширению гражданских прав.

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