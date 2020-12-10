«Жалобы на следствие»: омбудсмен Москвы оценила идею создания суда по правам человека в России

Фото: Аккаунт Татьяны Потяевой в Facebook

Россия нуждается в таком органе, который был бы уполномочен вмешиваться в ход следствия. Для этого в стране могут создать институт следственного судьи, предположила столичный омбудсмен Татьяна Потяева в разговоре с «Вечерней Москвой», комментируя итоги заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В четверг, 10 декабря, президент РФ Владимир Путин возглавил данную встречу, в ходе которой один из участников мероприятия предложил главе государства создать в стране специальный суд по правам человека. Российский лидер назвал идею правильной и предложил проработать ее, продумав вопросы финансирования и «изменения определенной системы».

В свою очередь, Потяева призналась, что для нее стала неожиданностью положительная реакция президента на возможность создания специального суда по правам человека.

— Я сама думала об этом и пришла к мнению, что, наверное, было бы неплохо, чтобы был некий орган, который занимался бы жалобами на следствие. Увы, омбудсмен не может вмешиваться в следствие. Новый закон об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ дает нам право запросить в следственном органе дело и изучить его. Но дальше мы можем только составить свое мнение об этом и больше ничего. Прозвучавшая на заседании идея подразумевает создание института следственного судьи, который бы занимался жалобами на следствие, — пояснила собеседница «ВМ».

Владимир Путин назвал правильной идею создания в России специального суда по правам человека и предложил проработать ее / Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

По ее мнению, инициатива заслуживает внимания и тщательной проработки. Потяева отметила, что сама намерена обсудить эту идею со специально созданным при уполномоченном по правам человека по городу Москве экспертным советом, куда войдут «достаточно известные люди», адвокаты, правозащитники, общественные организации. По итогам дискуссии могут быть разработаны и внесены предложения по улучшению идеи, добавила омбудсмен.

— Нужно все внимательно изучить, понять, каким функционалом будет обладать следственный судья — уточнила Потяева.

Она также призвала не путать специальный суд по правам человека, который может появиться в России, с ЕСПЧ, куда люди обращаются после того, как пройдут все судебные инстанции, в том числе Верховный суд, и останутся недовольны решениями судей.

— Специальный суд по правам человека, как я поняла, будет работать только с жалобами на следствие, но не с приговорами судов. Деятельность этого органа — только жалобы на следствие. Поэтому он никак не будет вступать в противоречие с ЕСПЧ, — подчеркнула эксперт.

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