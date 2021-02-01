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«Уже не тот»: Билана раскритиковали за светлый цвет волос
Фото: instagram.com/bilanofficial

«Уже не тот»: Билана раскритиковали за светлый цвет волос

Анастасия Колоскова

Звезды

Российский певец Дима Билан после того, как подстригся «под ноль», отрастил небольшой «ежик» и покрасил его в белый цвет. Результатом этого эксперимента он поделился в Instagram-аккаунте с подписчиками. Однако не все из них оценили такое преображение звезды.

— Теперь это так! Я все-таки считаю, что до сорока надо экспериментировать! А как вы относитесь к тому, чтобы не быть скучными и не унывать? — подписал певец снимок, на котором предстал в образе коротко стриженного блондина.

Подписчики не преминули оценить новый образ звезды. Часть из них осталась довольна преображением Билана.

«Очень красиво»; «Так странно, тебе идет любая прическа. Любая длина и любой цвет»; «Вам идет новый образ», — написали они.

Однако нашлись и те, кто не поддержал эксперименты с внешностью артиста.

«Дима, ты, конечно, не обижайся, но скажу прямо, тебе не идут подобные эксперименты, все-таки брюнетом тебе было лучше»; «Лучше темным. Этот цвет совсем не идет. Билан уже не тот стал»; «Некрасиво, вот честно! Сразу как-то женоподобно выглядит», — раскритиковали певца фолловеры.

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