СК просит арестовать обвиняемого в двойном убийстве на территории ТиНАО

Фото: СК РФ

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк Карта всех событий

По подозрению в двойном убийстве в ТиНАО задержан житель Владимирской области, признавший свою вину. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что 30 января 2021 года мужчина, находясь в квартире дома по адресу улица Липовый парк, в состоянии алкогольного опьянения нанес своему знакомому удары ножом в область шеи и груди. От ранений потерпевший скончался на месте. После фигурант ударил в грудь другого знакомого, который также скончался.

На данный момент мужчине предъявили обвинение, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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