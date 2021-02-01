Прием заявок на конкурс «Aрт-битва снеговиков на страницах комиксов» открыли в Москве

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Прием заявок на творческий конкурс «Aрт-битва снеговиков на страницах комиксов» стартовал в Москве. Участвовать в нем смогут учащиеся школ от 10 лет. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Так, до 15 февраля продлится прием работ на конкурс. Школьники, а также их друзья и родители смогут создать комикс о снеговике. Кроме того, им может выпасть возможность попасть в сборник победителей. В 2021 году конкурс пройдет не только онлайн, но и в новом формате — в виде конкурса комиксов.

В пресс-службе уточнили, что в соревновании будет три номинации. Среди них: лучший комикс, лучший стрип и лучшая манга, передает ТАСС.

Участники смогут выступить не только с индивидуальным проектом, но и с коллективным. Заявки будут оценены профессиональными комиксистами, художниками и сценаристами.

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