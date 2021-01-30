Московских школьников приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе детской анимации

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Принять участие во Всероссийском конкурсе детской анимации могут школьники, а также студенты колледжей Москвы до 18 лет. Для этого до 15 мая юным режиссерам нужно придумать мультфильм про корову, снять его на смартфон и выложить на своей или родительской странице в социальной сети «ВКонтакте» или Instagram, указав имя, город, возраст и конкурсные хештеги #фестивальуличныхмультфильмов и #СМФ. Как отмечают организаторы, анимационные фильмы могут быть нарисованными, созданными из пластилина, бумаги, песка или при помощи кукол.

В рамках конкурса для участников педагоги-аниматоры Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова запишут видеоролики, в которых расскажут, как создавать короткометражные мультфильмы. Они будут выложены в официальной группе конкурса в социальной сети .

Представить свои работы московские школьники и студенты могут в трех номинациях: «Малыши до 7 лет» (при поддержке родителей), «Дети от 8 до 13 лет»; «Подростки от 14 до 18 лет». Жюри проекта, представленное известными режиссерами киностудии «Союзмультфильм», назовет авторов лучших анимационных видеороликов в каждой возрастной категории. Победители и призеры получат ценные призы, среди которых, например, обучающий курс школы мультипликации от киностудии «Союзмультфильм». Всего наград удостоятся более 40 участников.

Всероссийский конкурс детской анимации направлен на развитие отечественной мультипликации и создание творческой среды для профессионального обучения талантов в этой сфере. Узнать подробнее об условиях участия можно на сайте.

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