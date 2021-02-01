Более 20 боевиков ликвидировали на Северном Кавказе в 2020 году

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Более 20 участников террористических группировок ликвидировали в 2020 году на Северном Кавказе, также свыше 70 пособников боевиков были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии в понедельник, 1 февраля.

Эти сведения озвучили на межведомственном служебном совещании по итогам контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона в прошлом году.

Командующий Объединенной группировкой войск Василий Федорук отметил, что за 2020 год были также задержаны свыше 480 человек, которые находились в розыске. Военными и сотрудниками организации было обнаружено и ликвидировано свыше 100 объектов инфраструктуры бандподполья, передает РИА Новости.

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