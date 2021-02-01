Ученые выяснили, как темперамент мужчин зависит от их группы крови

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Немецкие ученые провели исследование, результаты которого показали, что темперамент мужчин тесно связан с их группой крови. Об этом пишет New Inform.

Выяснилось, что мужчины — обладатели первой группы крови являются страстными, они готовы к различным экспериментам. При этом носители второй группы крови оказались верными и надежными партнерами.

В свою очередь те, у кого третья группа крови, более чувствительны. Представители четвертой отличаются консерватизмом в отношениях.

Подобное исследование проводили и ученые из Турции. По их мнению, выносливее других в интимной сфере жизни оказались мужчины с первой группой крови. Тем временем исследователи из США пришли к противоположному выводу. Они считают, что с проблемами в постели реже всего сталкиваются обладатели третьей и четвертой групп крови.

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