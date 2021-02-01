Врач дал советы чувствительным к перепадам температур людям

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Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал советы людям, страдающим недомоганием при перепадах температур.

По его словам, таким людям нужно тренировать сосуды, принимая контрастный душ, и регулярно выполнять зарядку.

— Для поддержки иммунитета необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания, — цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Кроме того, медик посоветовал употреблять в пищу больше овощей и фруктов, в которых содержатся важные для здоровья витамины и микроэлементы, а также избегать стрессов и переутомлений.

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