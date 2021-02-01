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Фармацевт назвала необычные симптомы дефицита витамина D
Фото: pixabay.com

Фармацевт назвала необычные симптомы дефицита витамина D

Анастасия Колоскова

Здоровье

Американский фармацевт Сьюзи Коэн назвала необычные симптомы, свидетельствующие о дефиците витамина D в организме человека. Она опубликовала список на своем личном сайте.

Так, среди них значатся усталость, акне, сердечная аритмия, повышенное давление, слезливость, раздраженный кишечник, вздутие живота, боли в теле и слабость мышц. Помимо этого о дефиците витамина могут свидетельствовать снижение функций мозга, невропатия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия и красный плоский лишай.

По мнению Коэн, пациентам не следует скрывать подобные признаки от врачей, которые смогут установить связь между ними и выбрать правильное лечение. Возможно восполнение дефицита витамина D решит эти проблемы без таблеток и уколов, утверждает специалист в интернет-публикации.

Также среди признаков недостатка витамина D фармацевт назвала повышенный уровень сахара в крови, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и грустное настроение.

Она посоветовала употреблять продукты, содержащие витамин D и подобрать при помощи врача комплекс витаминов.

Ранее диетолог перечислила вещества, дефицит которых опасен для человека.

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