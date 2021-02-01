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Губернатор Подмосковья призвал ускорить стройку инфраструктуры в регионе
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Губернатор Подмосковья призвал ускорить стройку инфраструктуры в регионе

Юлия Ямпольская

Общество

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал ускорить строительство дорог, школ, детских садов, а также других объектов в Московской области. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

Глава региона обратил внимание строителей на то, что все объекты должны быть сданы досрочно. По его словам, сделать это позволяют технологии.

Воробьев также добавил, что ускоренная сдача объектов сможет улучшить не только инфраструктуру региона, но и настроение жителей Подмосковья.

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ПодмосковьеАндрей Воробьевгородская инфраструктура
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