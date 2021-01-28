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Андрей Воробьев назвал условие снятия ограничений по коронавирусу в Подмосковье
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев назвал условие снятия ограничений по коронавирусу в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил условие, при котором в регионе будут сняты все ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на выступление губернатора в эфире «России 24».

— Как только мы увидим меньше 900 случаев заражения в день, по сути, отменим все ограничения, — подчеркнул Воробьев.

При этом он уточнил, что общепринятые санитарные правила должны соблюдаться. Например, носить маски в общественных местах нужно будет еще долгое время. То же самое касается перчаток, а также соблюдения социальной дистанции.

Стоит отметить, что ряд ограничений в регионе в Подмосковье уже начинают снимать. Например, после новогодних праздников к обычному режиму работы вернулись детские сады, школы и колледжи. С 22 января была снова запущена программа «Активное долголетие».

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