Андрей Воробьев выступит перед жителями Подмосковья с ежегодным отчетом в апреле

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Андрей Жабин

Отчет о деятельности правительства Московской области представит губернатор Андрей Воробьев в апреле. Об этом сообщается на сайте «Радио 1».

— В первой декаде апреля я расскажу жителям Подмосковья о программе дальнейшего развития нашего региона. Для этого политический блок и главы административных образований должны провести ряд мероприятий, которые дадут нам возможность собрать наиболее острые вопросы по каждому городу, — пояснил Андрей Воробьев.

Напомним, обычно подобные выступления проводились ежегодно 29 января. По словам губернатора, смещение срока произошло из-за того, что подмосковное правительство должно провести анализ результативности экономики и понять, на какие ресурсы в дальнейшем может рассчитывать область.

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