Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Андрей Воробьев выступит перед жителями Подмосковья с ежегодным отчетом в апреле
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Андрей Жабин

Андрей Воробьев выступит перед жителями Подмосковья с ежегодным отчетом в апреле

Елена Фролова

Политика

Отчет о деятельности правительства Московской области представит губернатор Андрей Воробьев в апреле. Об этом сообщается на сайте «Радио 1».

— В первой декаде апреля я расскажу жителям Подмосковья о программе дальнейшего развития нашего региона. Для этого политический блок и главы административных образований должны провести ряд мероприятий, которые дадут нам возможность собрать наиболее острые вопросы по каждому городу, — пояснил Андрей Воробьев.

Напомним, обычно подобные выступления проводились ежегодно 29 января. По словам губернатора, смещение срока произошло из-за того, что подмосковное правительство должно провести анализ результативности экономики и понять, на какие ресурсы в дальнейшем может рассчитывать область.

Читайте также: Воробьев сообщил, когда в Подмосковье откроются клубы «Активное долголетие»

Андрей Воробьевежегодный отчетМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Все мнения
О проекте