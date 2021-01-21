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Воробьев сообщил, когда в Подмосковье откроются клубы «Активное долголетие»
Фото: Пресс-служба администрации города Люберцы

Воробьев сообщил, когда в Подмосковье откроются клубы «Активное долголетие»

Кирилл Николаев

Общество

Программа «Активное долголетие» для досуга старшего поколения возобновит работу в Подмосковье в ближайшее время. Об этом в четверг, 21 января, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, жители Подмосковья по-прежнему должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Однако в Подмосковье установилась прекрасная погода. Старшему поколению нужно гулять. Именно поэтому будут открыты клубы «Активное долголетие». Все занятия проходят на улице.

— Такую возможность мы в самое ближайшее время предоставим. Самое ближайшее — это сегодня, завтра, — отметил Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что порядка 40 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от коронавирусной инфекции. По его словам, в день от коронавируса в Московской области прививают от четырех до пяти тысяч человек.

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Андрей Воробьев«Активное долголетие»Московская область
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