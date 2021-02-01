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Путин оценил реализацию программы льготной ипотеки под 6,5 процента в России
Фото: Пресс-служба Администрации президента РФ

Путин оценил реализацию программы льготной ипотеки под 6,5 процента в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами оценил реализацию в стране программы льготной ипотеки под 6,5 процента. Эту тему глава государства обсудил с представителями банковской сферы в понедельник, 1 февраля.

По его словам, программа льготной ипотеки помогла многим российским семьям и поддержала строительный сектор.

— Эта программа, запущенная при поддержке государства, не только помогла многим российским семьям решить свою жилищную проблему, но и поддержала строительную отрасль, а также дала серьезный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом, — пояснил глава государства.

Он отметил, что за 2020 год около 1,7 миллиона семей приобрели жилье с помощью льготной ипотеки, это на 400 тысяч семей больше, чем годом ранее.

Путин добавил, что рассчитывает на подробный доклад по этой теме, передает РИА Новости.

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