Резидент технополиса «Москва» создал инновационное решение для лифтов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработал инновационную лебедку для лифтов. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе технополиса.

По словам генерального директора Геннадия Дегтева, компания, где создали лебедку, находится на территории ОЭЗ. Он отметил, что разработка в два раза легче своих аналогов, а срок ее службы рассчитан не менее чем на 20 лет.

Помимо этого, он рассказал, что лебедка является основным устройством в конструкции лифта. Она поднимает и опускает кабину, а ее характеристики оказывают влияние на ход, уровень шума и энергопотребление.

— Сейчас российские лифтостроительные предприятия в основном используют лебедки иностранного производства, поскольку предложение на внутреннем рынке ограничено. Новое устройство предприятия успешно прошло предварительные испытания на одном из лифтовых заводов, оно в два раза легче аналогов, соответствует «А» классу энергоэффективности и имеет все шансы восполнить дефицит российской продукции в отрасли, — отметил Дегтев.

Также председатель правления ПГ «Приводная техника» Дмитрий Краснов рассказал, что устройство удобно в эксплуатации, поскольку в его элементах не нужно заменять масло.

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