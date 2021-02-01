Космонавт Рязанский объяснил, почему в космос летает мало женщин

Фото: youtube.com / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Российский космонавт Сергей Рязанский объяснил, почему в космос отправляют мало женщин.

— Общался год назад с одним из американских коллег, который уволился из отряда, работает экспертом НАСА, привлекается для набора астронавтов. Он мне говорит, что у него есть квота на мальчиков, квота на девочек, квота на беленьких и черненьких. Но он не понимает, почему у него нет квоты на умных. И тут я подумал, что у нас в России не все так плохо, — заявил космонавт.

По его словам, для российских космонавтов есть единые требования, и эти требования — мужские.

— У мальчиков примитивная физиология. У нас постоянный гормональный уровень, соответственно, постоянная устойчивость к психологическим воздействиям, перегрузкам и прочее. У девочек это зависит от гормонального цикла. Почему девочки не идут в отряд? Во-первых, они разумнее. Это мальчикам надо искать подвигов, а девочки более приземленные: дом, семья. Девочка должна быть на две головы выше любого мальчика, — считает космонавт.

Рязанский подчеркнул, что многих женщин обидело бы, если бы для набора в женский отряд были изменены условия и требования.

Видео опубликовано на YouTube.

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