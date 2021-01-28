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Роскосмос вновь не отобрал ни одной девушки в отряд космонавтов
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Роскосмос вновь не отобрал ни одной девушки в отряд космонавтов

Кирилл Николаев

Общество

В отряд космонавтов вновь не отобрали ни одной девушки. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Отмечается, что Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов (ЦПК) зачислить кандидатами в космонавты четырех человек. Общекосмическую подготовку пройдут Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Данное решение уже вступило в силу, сообщает ТАСС.

Ранее Роскосмос анонсировал восьмимесячный эксперимент по имитации полета на Луну.

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