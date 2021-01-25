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Рогозин ответил на заявление об исключении России из экспертной группы по Gateway
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рогозин ответил на заявление об исключении России из экспертной группы по Gateway

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что РФ никогда не входила в экспертную группу, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway.

— Как можно быть исключенным из какой-то «лунной группы», если мы туда никогда и не входили?! Да, NASA присылало нам пару раз какие-то документы, проводило брифинг. Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны, — написал Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что NASA пытается создать проект «по Луне» с ограниченным участием внешних партнеров. Глава Роскосмоса заявил, что России это не интересно, так как у нее есть своя программа освоения Луны, которая начнется в этом году.

Дмитрий Рогозин заявил, что с 2028 года планируется начать пилотируемую лунную программу. Консультации уже ведутся с международными партнерами, среди которых Китай.

Ранее СМИ сообщали, что РФ была исключена из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway.

СПРАВКА «ВМ»

Проект создания окололунной станции Gateway разработан в рамках американской лунной программы. В 2017 году госкорпорация «Роскосмос» и Национальное аэрокосмическое агентство США заключили соглашение о совместном создании станции. В задачу российской стороны входило изготовление шлюза для выходов в открытый космос.

Позднее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова участвовать в проекте, если он будет строиться на принципах равноправия как Международная космическая станция.

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РоскосмосДмитрий Рогозинкосмическая отрасль
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